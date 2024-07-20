«Весёлая игра, соскучились». Бучневич — о «Матче года»

Российский хоккеист Павел Бучневич поделился впечатлениями от «Матча года», где сыграл в сборной команде российских звёзд НХЛ вместе с Ильёй Ковальчуком, Александром Овечкиным, Сергеем Бобровским и другими. Итоговый счёт встречи — 8:8.

«Прекрасные впечатления. Отличную работу проделали ребята, очень хорошо всё сделали. Прекрасное мероприятие, много народу. Сделали полезное дело.

Каково сыграть в хоккей летом? Необычно. Ребята из КХЛ скоро начнут готовиться, у нас сборы только через два месяца. Весёлая игра, соскучились», — сказал Бучневич в видео в телеграм-канале «Матча года».

Напомним, ранее и Александр Овечкин заявил, что соскучился по трибунам с русскими болельщиками и всегда рад сыграть в Москве.