«Плохой лёд был». Овечкин — о качестве площадки на конкурсах «Матча года»

Российский хоккеист Александр Овечкин высказал мнение, что лёд на «ЦСКА-Арене» после матча был не очень хороший, поэтому броски во время одного из конкурсов не удались.
— Почему у вас не пошли броски в конкурсе на точность?
— Плохой лёд был, хотя я его чистил. Нас там 20 минут возили по зоне, представляете, во что превратилась площадка? Но я всё равно решил попробовать, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
Сегодня, 20 июля, завершился благотворительный «Матч года», проходивший в Москве на «ЦСКА-Арене». Итоговый счёт — 8:8. Овечкин был в составе сборной команды российских звёзд НХЛ вместе с Евгением Малкиным, Павлом Бучневичем, Сергеем Бобровским, Ильёй Ковальчуком и другими игроками.
Напомним, вырученные 10 млн рублей пойдут на благотворительность и будут отправлены в фонды помощи.
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