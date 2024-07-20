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«Плохой лёд был». Овечкин — о качестве площадки на конкурсах «Матча года»

«Плохой лёд был». Овечкин — о качестве площадки на конкурсах «Матча года»
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Российский хоккеист Александр Овечкин высказал мнение, что лёд на «ЦСКА-Арене» после матча был не очень хороший, поэтому броски во время одного из конкурсов не удались.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

— Почему у вас не пошли броски в конкурсе на точность?
— Плохой лёд был, хотя я его чистил. Нас там 20 минут возили по зоне, представляете, во что превратилась площадка? Но я всё равно решил попробовать, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Сегодня, 20 июля, завершился благотворительный «Матч года», проходивший в Москве на «ЦСКА-Арене». Итоговый счёт — 8:8. Овечкин был в составе сборной команды российских звёзд НХЛ вместе с Евгением Малкиным, Павлом Бучневичем, Сергеем Бобровским, Ильёй Ковальчуком и другими игроками.

Напомним, вырученные 10 млн рублей пойдут на благотворительность и будут отправлены в фонды помощи.

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