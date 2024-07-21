«Лос-Анджелес» заключил контракт новичка с 26-м номером драфта НХЛ — 2024

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«Лос-Анджелес Кингз» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим Лиамом Гринтри, сообщает официальный сайт НХЛ.

Зарплата хоккеиста по данному соглашению составит $ 975 тыс. за сезон. Калифорнийский клуб выбрал игрока на драфте НХЛ — 2024 в первом раунде под общим 26-м номером.

Минувший сезон Гринтри провёл в качестве капитана клуба «Виндзор Спитфайрз» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL), установив собственные рекорды по голам (36), передачам (54) и очкам (90). Он вошёл в топ-20 сезона OHL по этим трём показателям, а также по среднему количеству очков за матч (1,41).

Также Гринтри весной 2024 года был членом сборной Канады на Юниорском чемпионате мира, выиграв вместе с командой золотые медали турнира.

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Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: