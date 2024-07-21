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Нападающий Даниэль Спронг подписал однолетний контракт с «Ванкувером»

Нападающий Даниэль Спронг подписал однолетний контракт с «Ванкувером»
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«Ванкувер Кэнакс» заключил однолетнее соглашение с нападающим Даниэлем Спронгом, сообщает пресс-служба «косаток».

По информации авторитетного инсайдера Эллиотта Фридмана, по данному соглашению хоккеист заработает $ 975 тыс.

В минувшем сезоне 27-летний нидерландский нападающий выступал за «Детройт Ред Уингз», где набрал 43 (18+25) очка в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также в сильнейшей лиге мира Спронг защищал цвета таких клубов, как «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен».

Спронг был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 46-м номером.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Ванкувер» вылетел во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в семи матчах «Эдмонтон Ойлерз».

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