«Коламбус» поздравил с днём рождения Марченко, ошибочно прикрепив видео с Заком Веренски

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» опубликовала поздравительный пост в социальных сетях в адрес российского нападающего Кирилла Марченко, который сегодня, 21 июля, празднует своё 24-летие.

При этом, под «шапкой» публикации, в которой написано «С днём рождения, Кирилл», клуб прикрепил видео, которое было опубликовано два дня назад, 19 июля, в адрес защитника команды Зака Веренски, в тот день праздновавшего свой 27-й день рождения.

На видеоролике несколько игроков «жакетов» поют знаменитую Happy Birthday, однако в самый важный момент в качестве именинника в кадре появляется не Марченко, а именно Веренски.

Напомним, Марченко пока что не удалось договориться с «Коламбусом» о зарплате по новому соглашению, в связи с чем россиянин 6 июля обратился в арбитраж.

В прошедшей регулярке НХЛ Марченко записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.

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