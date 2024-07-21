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Экс-нападающий «Бостона» Карсон Кульман продолжит карьеру в Финляндии

Экс-нападающий «Бостона» Карсон Кульман продолжит карьеру в Финляндии
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Нападающий Карсон Кульман, минувший сезон проведший в системе «Нью-Йорк Айлендерс», подписал однолетний контракт с финским «Лукко», сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 28-летний американец выступал за фарм-клуб «островитян» «Бриджпорт Айлендерс» в АХЛ, где в 72 играх набрал 22 (12+10) очка. Он не сыграл ни одной игры в НХЛ в сезоне-2023/2024.

С 2017 по 2022 год Кульман выступал в системе «Бостон Брюинз». Также в сильнейшей лиге мира форвард защищал цвета «Сиэтл Кракен» и «Виннипег Джетс». В его активе 147 матчей в НХЛ, в которых он набрал 30 (12+18) очков. В Кубке Стэнли американец провёл 17 матчей, отметившись 4 (1+3) результативными баллами.

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