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«Банда». Ротенберг опубликовал фотографию со звёздами НХЛ на фоне милицейской «Волги»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале после прошедшего вчера, 20 июля, в Москве «Матча года».

На фото Ротенберг стоит на фоне раритетной милицейской «Волги» в компании российских звёзд НХЛ Александра Овечкина, Артемия Панарина и Михаила Сергачёва.

«Банда», — подписал фотографию Ротенберг.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, сам матч, в котором встречались российские звёзды КХЛ с российскими звёздами НХЛ, завершился вничью — 8:8. При этом звёзды КХЛ по ходу игры осуществили камбэк с 1:6. Игра проходила на «ЦСКА Арене».

Отметим, что основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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