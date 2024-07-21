Бывший тафгай НХЛ рассказал, почему решил потренировать Мэтта Ремпе в кулачном бое

Один из лучших тафгаев в истории НХЛ Жорж Ларак объяснил своё желание делиться собственными навыками кулачного боя со скандальным нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэттом Ремпе.

«Я подумал: «Господи, он пропускает слишком много ударов, потому что у него нет техники». После нескольких драк у него были синяки по всему лицу. Я решил, что должен связаться с ним. Потому что он хорошо показал себя в лиге. Мы начали переписываться.

И я ему сказал: «Слушай, после окончания сезона мы можем встретиться и потренироваться на льду. Так будет намного лучше». И вот пару недель назад он написал, что готов.

Я дал ему очень много информации, мы работали над техникой и много тренировались. Жду с нетерпением, когда снова увижу его на льду. И теперь все в курсе этого. Вся НХЛ знает, чем он занимался. Они понимают, что он уже не будет прежним.

Если посмотреть на мои бои, то я всегда был очень техничным. Крепким, сильным, но при этом техничным. У меня ни разу не было сотрясения мозга, никогда не было нокаутов, я не лишился ни одного зуба, мне не наложили ни одного шва. Почему? Благодаря технике. Драки – это не только сила. Это также и техника.

Ремпе выше меня. Теперь он техничен и знает все мои фишки. Кто-нибудь готов с ним сцепиться?» — приводит слова Ларака New York Post.

Напомним, Ремпе, который проводил свой первый сезон в НХЛ в сезоне-2023/2024, успел запомниться целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, наносил травмы лидерам соперников, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.

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