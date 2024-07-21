«Это разные жизни». Кирилл Марченко сравнил Россию и США

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнил жизнь в России и США.

«Это просто разные жизни. Иногда не хватает некоторых вещей, которые есть в России. Борщ? Жена готовит. В целом есть большая разница, но у нас получается проводить по три-четыре месяца в России, поэтому я успеваю насытиться и той и той жизнью», — сказал Марченко в интервью «Советскому спорту».

Напомним, Марченко пока что не удалось договориться с «Коламбусом» о зарплате по новому соглашению, в связи с чем россиянин 6 июля обратился в арбитраж.

Вчера, 20 июля, Марченко принял участие в благотворительном «Матче года» на «ЦСКА-Арене» в Москве, где выступил за команду российских звёзд НХЛ.

Материалы по теме Фото «Коламбус» поздравил с днём рождения Марченко, ошибочно прикрепив видео с Заком Веренски

Лучшие снайперы российского хоккея: