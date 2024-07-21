Ветеран омского хоккея, сервисмен «Авангарда» Михаил Дурдин скончался в возрасте 68 лет

Печальная новость пришла из Омска — на 69-м году жизни скончался ветеран местного хоккея Михаил Дурдин, в последние годы работавший сервисменом «Авангарда», сообщает пресс-служба «ястребов».

Дурдин дебютировал на льду в составе «Авангарда» в 18-летнем возрасте в сезоне-1974/1975. В чемпионате-1981/1982 Михаил стал третьим бомбардиром команды, забросив 19 шайб и сделав 7 передач. Он занимает 12-е место по количеству сыгранных матчей за всю историю клуба, 17-е место по количеству заброшенных шайб. Также в чемпионате СССР Дурдин выступал за новосибирский СКА.

После окончания карьеры хоккеиста Дурдин работал тренером в хоккейных клубах «Смена» и «Авангард» с командами 1985 и 1988 годов рождения. С 1998 года работал во взрослой команде «Авангард».

Информация о прощании с Михаилом Дурдиным будет опубликована позднее.