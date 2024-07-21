«Когда вернёмся на мировую арену, осознаем новую реальность». Плющев — об уровне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал уровень игроков КХЛ после прошедшего вчера в Москве «Матча года».

«В интернете мнения всегда разные и не всегда, скажем мягко, адекватные. Нет сомнений, что такие матчи летом нужны — они привлекают внимание к хоккею, собирают зрителей. Всё было проголосовано ногами.

Что для себя отметил?

Разный уровень мастерства. В те минуты, когда шел более-менее серьёзный хоккей, профессионалу было видно, почему одни играют в НХЛ, а другие в КХЛ. И это мы говорим о лучших мастерах нашей лиги…

Вообще я постоянно говорю о больших проблемах в нашем внутреннем хоккее. Сейчас время изоляции — и мы не можем протестировать уровень КХЛ, своё развитие. Придет время возвращения на мировую арену — и осознаем новую реальность», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сам благотворительный матч, в котором встречались российские звёзды КХЛ с российскими звёздами НХЛ, завершился вничью — 8:8. При этом звёзды КХЛ по ходу игры осуществили камбэк с 1:6.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: