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«Вернулся». Макдэвид показал, как готовится к новому сезону в компании Драйзайтля

Звёздный нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал своим подписчикам, что приступил к подготовке к новому сезону.

Хоккеист опубликовал видео, на котором выполняет разнообразные физические упражнения в компании своего одноклубника Леона Драйзайтля.

«Вернулся», — написал Макдэвид.

На счету Макдэвида в минувшем плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. Канадец стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

В завершившемся сезоне «Эдмонтон» сумел дойти до финала Кубка Стэнли, где в драматичной серии уступил трофей «Флориде Пантерз» (3-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: