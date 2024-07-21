Голдобин: переход Миронова в «Спартак» был неожиданным, он с детства в «Динамо»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал, как проходит подготовка к новому сезону, а также высказался о переходе в стан красно-белых экс-защитника московского «Динамо» Андрея Миронова.

«Сейчас мы находимся в хорошей форме, хотя рано говорить об оптимальном состоянии, сейчас только июль. Физику мы сделали. До сезона ещё больше месяца. Думаю, к старту чемпионата подойдём в оптимальных кондициях. Миронов? Мы уже смеёмся вовсю, хихикаем. Не над Андреем — над Пашей Порядиным. У нас всё шикарно. Конечно, его переход в «Спартак» был неожиданным. Он с детства в «Динамо», всю карьеру в одном клубе. Но в хоккее такое происходит, все переходят из клуба в клуб. Это нормальное явление, мы делаем одно дело. Помогаем ли с адаптацией? Да он уже адаптировался. Андрей с Димой Вишневским — лучшие друзья, поэтому всё хорошо», — сказал Голдобин в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

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