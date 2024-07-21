В Финляндии назвали «единственную цель» возведения «СКА Арены» в Санкт-Петербурге

Журналист финского издания Iltalehti Вильями Кальмари высказался о недавнем пожаре, произошедшем на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«По мнению экспертов, обеспечение пожарной безопасности – настолько большая работа на арене гигант-класса, что она будет выполнена не раньше следующего сезона.

Тимченко (Геннадий, президент СКА. — Прим. «Чемпионата») в проекте арены преследовал только одну цель: арена должна была стать крупнейшей в мире», — написал Кальмари в своей статье.

Ранее в СКА сообщили, что клуб проведёт сезон-2024/2025 в Ледовом дворце.

Напомним, «СКА Арена» является самым большим хоккейным стадионом в мире, превышающим монреальский «Белл Центр» (21,5 тыс. зрителей против 21 тыс.).

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