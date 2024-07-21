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«Не надо позорить главного тренера СКА». Ротенберг — о разговоре с игроками в «Матче года»

«Не надо позорить главного тренера СКА». Ротенберг — о разговоре с игроками в «Матче года»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг раскрыл детали диалога с командой звёзд КХЛ при счёте 1:6 во время вчерашнего благотворительного матча со звёздами НХЛ в Москве на «ЦСКА Арене». На мероприятии Ротенберг входил в тренерский штаб первых вместе с Андреем Разиным и Игорем Никитиным.

«Мы попросили… Шутки шутками, но я сказал: «Сергей (Толчинскому. — Прим. «Чемпионата»), мы же с тобой работаем, ну не надо позорить главного тренера СКА». Он всё понял и начал забивать.

Главное – найти слова мотивации», — сказал Ротенберг в интервью Sports.ru.

Напомним, по ходу встречи звёзды КХЛ смогли осуществить камбэк, а сам матч закончился со счётом 8:8.

Отметим, что основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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