Григорий Панин и Наиль Якупов посетили бой Минеева и Магомедова в Москве

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин и экс-нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором показали своим подписчикам, как посетили боксёрский вечер в Москве 20 июля.
Хоккеисты выложили совместную фотографию на фоне ринга после вышеупомянутого боя.
«Культурный вечер классного бокса. Бой Владимира Минеева и Исмаила Магомедова получился крутым! Камил Гаджиев сделал классное шоу», — написал Панин, добавив эмодзи в виде рукопожатия.
Фото: Соцсети Григория Панина и Наиля Якупова
Напомним, поединок Минеева и Магомедова продлился все восемь раундов и завершился победой Владимира единогласным решением судей.
Отметим, что Якупов до сих пор находится в статусе свободного агента, не заключив контракт ни с одним клубом.
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