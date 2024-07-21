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Григорий Панин и Наиль Якупов посетили бой Минеева и Магомедова в Москве

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин и экс-нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором показали своим подписчикам, как посетили боксёрский вечер в Москве 20 июля.

Хоккеисты выложили совместную фотографию на фоне ринга после вышеупомянутого боя.

«Культурный вечер классного бокса. Бой Владимира Минеева и Исмаила Магомедова получился крутым! Камил Гаджиев сделал классное шоу», — написал Панин, добавив эмодзи в виде рукопожатия.

Фото: Соцсети Григория Панина и Наиля Якупова

Напомним, поединок Минеева и Магомедова продлился все восемь раундов и завершился победой Владимира единогласным решением судей.

Отметим, что Якупов до сих пор находится в статусе свободного агента, не заключив контракт ни с одним клубом.

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