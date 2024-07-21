БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв прокомментировал возможное возвращение Кузнецова в Россию

Шипачёв прокомментировал возможное возвращение Кузнецова в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о возможном возвращении обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова в Россию.

«Кузя в порядке. Приедет сюда, много болельщиков придёт посмотреть на него. Для лиги это очень круто. Женя сколько игр отыграл в НХЛ, он молодец», — сказал Шипачёв в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Кузнецов был выставлен на драфт отказов, а затем расторг контракт с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». «Чемпионат» также сообщал, что Кузнецов подпишет контракт с санкт-петербургским СКА.

Кузнецов выиграл свой единственный в карьере Кубок Стэнли в 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2023/2024 он прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Материалы по теме
«Это не то, чего мы действительно ожидали». Реакция Америки на ситуацию с Кузнецовым
«Это не то, чего мы действительно ожидали». Реакция Америки на ситуацию с Кузнецовым

Лучшие снайперы российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android