Шипачёв прокомментировал возможное возвращение Кузнецова в Россию

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о возможном возвращении обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова в Россию.

«Кузя в порядке. Приедет сюда, много болельщиков придёт посмотреть на него. Для лиги это очень круто. Женя сколько игр отыграл в НХЛ, он молодец», — сказал Шипачёв в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Кузнецов был выставлен на драфт отказов, а затем расторг контракт с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». «Чемпионат» также сообщал, что Кузнецов подпишет контракт с санкт-петербургским СКА.

Кузнецов выиграл свой единственный в карьере Кубок Стэнли в 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2023/2024 он прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

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