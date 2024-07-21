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В ФХР оценили «Матч года» с участием звёзд КХЛ и НХЛ

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала пост в социальных сетях, посвящённый прошедшему вчера, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве благотворительному матчу с участием российских звёзд КХЛ и НХЛ.

«Что за день! Благотворительный Матч Года прошёл с огоньком и помог собрать деньги на благотворительность.

Делать добро вместе — это ли не большая красивая цель?» — сказано в сообщении.

Напомним, сам матч, в котором встречались команда российских звёзд КХЛ с командой российских звёзд НХЛ, завершился вничью — 8:8. При этом звёзды КХЛ по ходу игры осуществили камбэк с 1:6.

Отметим, что основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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