В ФХР оценили «Матч года» с участием звёзд КХЛ и НХЛ

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала пост в социальных сетях, посвящённый прошедшему вчера, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве благотворительному матчу с участием российских звёзд КХЛ и НХЛ.
«Что за день! Благотворительный Матч Года прошёл с огоньком и помог собрать деньги на благотворительность.
Делать добро вместе — это ли не большая красивая цель?» — сказано в сообщении.
Напомним, сам матч, в котором встречались команда российских звёзд КХЛ с командой российских звёзд НХЛ, завершился вничью — 8:8. При этом звёзды КХЛ по ходу игры осуществили камбэк с 1:6.
Отметим, что основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.
Лучшие снайперы российского хоккея: