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Плющев призвал КХЛ брать пример с балета

Плющев призвал КХЛ брать пример с балета
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев уверен, что короткие предсезонки, практикуемые в НХЛ, категорически нельзя применять в российском хоккее.

«Тысячу раз было сказано, что НХЛ — мировая лига, на неё трудится весь мир, в ней собраны лучшие и уже сформировавшиеся хоккеисты. Забудьте о любых параллелях!

В СССР гремел не только хоккей, но и балет. К счастью, до великого советского балета «реформаторы» толком не добрались. Там и молодые девочки, и прима-балерины по прежнему по шесть-восемь часов работают у станка — и за счёт этого остаются лучшими в мире, сохраняют великую школу.

Хотите уничтожить советский балет? Уберите балерину от станка и на три месяца отправьте её на курорт! И всё — потеря квалификации, всё просто…

К счастью, в отечественном балете таких горячих голов нет. А вот в хоккее нашлись. В этом наша беда», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Плющев раскритиковал уровень игроков КХЛ после прошедшего 20 июля в Москве «Матча года».

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