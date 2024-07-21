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«Каролина» показала предматчевую традицию команды с участием Свечникова и Мартинука

«Каролина» показала предматчевую традицию команды с участием Свечникова и Мартинука
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Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала одну из главных традиций команды перед выходом на лёд, главными действующими лицами которой являются нападающие Джордан Мартинук и Андрей Свечников.

«Лучшая предматчевая традиция», — сказано в публикации.

Андрей Свечников в минувшем регулярном чемпионате провёл 59 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 33 результативные передачи. В плей-офф на счету россиянина 11 сыгранных встреч и 11 (2+9) очков.

В завершившемся сезоне «Каролина» вылетела во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4). В мае клуб продлил контракт с главным тренером Родом Бриндамором.

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