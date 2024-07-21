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Анастасия Шубская опубликовала фото с Татьяной Овечкиной на «Матче года» в Москве

Анастасия Шубская опубликовала фото с Татьяной Овечкиной на «Матче года» в Москве
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Анастасия Шубская, супруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала своим подписчикам, как поддерживала мужа на вчерашнем «Матче года» в Москве.

На одной из выложенных фотографией Анастасия стоит в компании мамы Александра — заслуженного тренера России по баскетболу Татьяны Овечкиной.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Татьяна Овечкина — советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. От тренерской деятельности Татьяна Николаевна отошла в 2003 году.

Напомним, «Матч года», в котором российские звёзды КХЛ встречались с российскими звёздами НХЛ, завершился вничью (8:8). Свою единственную шайбу в этой встрече Овечкин забросил уже спустя 25 секунд после начала игры.

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