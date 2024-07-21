The Athletic — о травмах головы в НХЛ: при Беттмэне какие-либо изменения вряд ли возможны

Североамериканский журналист Эрик Духачек в своей статье на The Athletic рассказал об исследовании травм головы в НХЛ, которое несколько лет назад провёл шестикратный обладатель Кубка Стэнли, знаменитый в прошлом голкипер Кен Драйден, а также озвучил предложения последнего по предотвращению данных повреждений.

Напомним, в последние годы данная проблема стала косвенной причиной смерти сразу нескольких бывших игроков лиги — Грега Джонсона, Боба Мердока и Стива Монтадора.

«Решение Драйдена состоит в том, чтобы просто наказывать за все попадания в голову, а не только за те, которые нацелены на голову как на основную точку контакта. Это не решит всех проблем. Хоккей – это вид спорта, требующий телесного контакта, и за занятия спортом с телесным контактом приходится платить. Драйден это признаёт. Цель состоит в том, чтобы найти тонкую грань между сохранением сути спорта и обеспечением его максимальной безопасности для участников.

Драйден не питает надежды на какие-либо реальные изменения, пока Беттмэн остаётся комиссионером. Ему также было интересно узнать, какую позицию в конечном итоге займёт по этому вопросу новый глава Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш. Вопросы здоровья и безопасности уже давно стали традиционным полем битвы между профсоюзами и работодателями, хотя и не так часто в НХЛ. Если бы Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) активнее настаивала на внесении поправок в правила, чтобы попытаться уменьшить количество травм головы, возможно, НХЛ бы сдалась», — написал Духачек в своей статье.

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