Щитов — о возвращении россиян из НХЛ: раньше 35 лет делать этого не стоит

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов уверен, что российским хоккеистам НХЛ не стоит думать о возвращении в Россию раньше 35 лет.

«Кого бы из россиян, играющих в НХЛ, хотел бы сейчас увидеть в КХЛ? Я за то, если игрок там выступает, задействовал по максимуму ресурсы своего организма. Надо использовать свой талант, чтобы играть там. Если есть возможность цепляться, играть на высшем уровне среди лучших хоккеистов, то раньше 35 лет не стоит возвращаться в КХЛ», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

Напомним, в последние дни в СМИ активно обсуждается возвращение в КХЛ обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова, который официально расторг контракт с «Каролиной Харрикейнз». Сообщалось, что Кузнецов может подписать многолетний контракт с санкт-петербургским СКА.

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