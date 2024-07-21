Бучневич: обмен из «Рейнджерс» в «Сент-Луис» перевернул мою карьеру

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о том, что генеральному менеджеру «Нью-Йорк Рейнджерс» Крису Друри до сих пор достаётся от нью-йоркских болельщиков за обмен первого в команду из Миссури по ходу сезона-2021/2022.

«Я видел, по-моему Шестёра (Игорь Шестёркин. — Прим. «Чемпионата») до сих пор мне скидывает, но это бизнес. Денег не было у них, а тут контракт предложили…

У Друри не было другого выхода? Не знаю, выход есть всегда, но я ещё раз скажу, что я рад оказаться в «Сент-Луисе», рад был подписать новый контракт и обмен в «Сент-Луис» перевернул мою карьеру. Я встретил хороших людей, партнёров по команде, с кем я сейчас играю, вышел на новую роль, полюбили меня там, и мне там нравится», — сказал Бучневич в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Напомним, вчера, 20 июля, Бучневич принял участие в благотворительном «Матче года» в Москве, в котором встречались российские звёзды КХЛ и российские звёзды НХЛ.

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