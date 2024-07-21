БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бучневич: обмен из «Рейнджерс» в «Сент-Луис» перевернул мою карьеру

Бучневич: обмен из «Рейнджерс» в «Сент-Луис» перевернул мою карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о том, что генеральному менеджеру «Нью-Йорк Рейнджерс» Крису Друри до сих пор достаётся от нью-йоркских болельщиков за обмен первого в команду из Миссури по ходу сезона-2021/2022.

«Я видел, по-моему Шестёра (Игорь Шестёркин. — Прим. «Чемпионата») до сих пор мне скидывает, но это бизнес. Денег не было у них, а тут контракт предложили…

У Друри не было другого выхода? Не знаю, выход есть всегда, но я ещё раз скажу, что я рад оказаться в «Сент-Луисе», рад был подписать новый контракт и обмен в «Сент-Луис» перевернул мою карьеру. Я встретил хороших людей, партнёров по команде, с кем я сейчас играю, вышел на новую роль, полюбили меня там, и мне там нравится», — сказал Бучневич в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Напомним, вчера, 20 июля, Бучневич принял участие в благотворительном «Матче года» в Москве, в котором встречались российские звёзды КХЛ и российские звёзды НХЛ.

Материалы по теме
«Весёлая игра, соскучились». Бучневич — о «Матче года»

Лучшие снайперы российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android