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«У любого тренера ожидания одни». Яшкин рассказал о первом разговоре с Гатиятулиным

«У любого тренера ожидания одни». Яшкин рассказал о первом разговоре с Гатиятулиным
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о телефонном разговоре с новым главным тренером казанского клуба Анваром Гатиятулиным.

«Мы пообщались, у нас был приятный разговор. Но по телефону ничего не решается. Приедем — посмотрим.

Рассказал ли он, что ждёт от меня в новом сезоне? У любого тренера ожидания одни, чтобы все игроки работали», — сказал Яшкин в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 48-летний Гатиятулин пришёл в «Ак Барс» в мае на замену Зинэтуле Билялетдинову, под руководством которого казанцы не смогли в минувшем сезоне преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

В минувшем сезоне 31-летний Яшкин провёл в общей сложности 40 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 26 (19+7) очков.

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