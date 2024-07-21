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«Просто хотел красиво». Бучневич — о своём издевательском буллите на «Матче года»

«Просто хотел красиво». Бучневич — о своём издевательском буллите на «Матче года»
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал свой эффектный буллит в прошедшем вчера, 20 июля, «Матче года» в Москве, когда издевательски покатил шайбу между щитков Ильи Набокова.

«Видел писали про неуважение к вратарю — бред. Просто пытался красиво. Набоков, видно, отличный вратарь, удачи ему», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Павла Бучневича

Напомним, сам матч, в котором встречались российские звёзды КХЛ с российскими звёздами НХЛ, завершился вничью — 8:8. При этом звёзды КХЛ по ходу игры осуществили камбэк с 1:6. Игра проходила на «ЦСКА Арене».

Отметим, что основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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