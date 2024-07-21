«Он намного лучше Нюландера». Фанаты «Торонто» — про ситуацию с Марнером

Авторы сайта о «Торонто» Editor in Leaf выступили с критикой решения продлить контракт с нападающим Вильямом Нюландером. Швед в январе подписал cоглашение на восемь лет со среднегодовой зарплатой в $ 11,5 млн. Фанаты считают, что клубу не стоило прибегать к этому решению, когда в команде есть Митчелл Марнер.

«Не хочу расстраивать фанатов по всему миру, но Митчелл Марнер намного лучше Нюландера, но теперь, когда Нюландер подписал долгосрочный контракт, люди, похоже, об этом забыли. Марнер настолько же агрессивен, он хорошо набирает очки, лучше играет руками, понимает игру и отрабатывает в защите», — сказано в материале.

Марнер подвергся критике со стороны СМИ после очередного вылета в первом раунде Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок близок к обмену из «Мэйпл Лифс».