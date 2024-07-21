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«Тесть будет ругать». Панарин — о нереализованном буллите на «Матче года»

«Тесть будет ругать». Панарин — о нереализованном буллите на «Матче года»
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Российский хоккеист Артемий Панарин заявил, что над буллитами ему ещё предстоит поработать вместе с тестем, Олегом Знарком.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

«Есть над чем работать. Тесть будет ругать. Думаю, после игры поработаем над буллитами. Начали неплохо, закончили… Ладно, боевая ничья. Выиграли дети», — сказал Панарин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 20 июля, завершился «Матч года», в котором приняли участие звёзды российского и мирового хоккея. Панарин сыграл в сборной НХЛ, на 50-й минуте матча у него не получилось реализовать буллит, Набоков вовремя среагировал щитком, однако хоккеист всё же не ушёл без очков. Панарин один раз забил гол и отдал голевой пас на Александра Овечкина.

Итоговый счёт встречи — 8:8, а 10 млн рублей, собранных на мероприятии, будут отправлены в фонды помощи.

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