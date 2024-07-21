«Тесть будет ругать». Панарин — о нереализованном буллите на «Матче года»

Российский хоккеист Артемий Панарин заявил, что над буллитами ему ещё предстоит поработать вместе с тестем, Олегом Знарком.
«Есть над чем работать. Тесть будет ругать. Думаю, после игры поработаем над буллитами. Начали неплохо, закончили… Ладно, боевая ничья. Выиграли дети», — сказал Панарин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 20 июля, завершился «Матч года», в котором приняли участие звёзды российского и мирового хоккея. Панарин сыграл в сборной НХЛ, на 50-й минуте матча у него не получилось реализовать буллит, Набоков вовремя среагировал щитком, однако хоккеист всё же не ушёл без очков. Панарин один раз забил гол и отдал голевой пас на Александра Овечкина.
Итоговый счёт встречи — 8:8, а 10 млн рублей, собранных на мероприятии, будут отправлены в фонды помощи.
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