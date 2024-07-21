Разин объяснил причину большой разницы в счёте после первого периода «Матча года»

Тренер магнитогорского «Металлурга» и руководитель сборной КХЛ на «Матче года» Андрей Разин объяснил, как сборная КХЛ действовала на протяжении всего матча, и отметил, что в этот раз у хоккеистов было реальное желание победить.

«Матч звёзд — праздничное событие, как и «Матч года», но спортивная составляющая здесь отличается. На матче звёзд меньше скорости, меньше желания победить. Здесь обе команды хотели выиграть, обе команды показали быстрый хоккей, что для меня было удивительным. Отличия есть.

Чем обусловлена такая разница в первом периоде? Вот этим, думаю, и обусловлено. Ребята из КХЛ вышли и не думали, что будут такие скорости, но нхловцы предложили этот темп, и, начиная со второй половины первого периода, игроки КХЛ влились и поймали этот темп игры.

Какие схемы сработали? (смеётся) Мы после первого периода поменяли центральных, у нас из номинальных был один — Вадим Шипачёв, не хватало одного нападающего для комплекта в четыре тройки, поэтому мы играли в три центральных. Перевели с края в центр людей, что добавило скорости», — сказал Разин в подведении итогов «Матча года» в телеграм-канале «Металлурга».

Напомним, по итогу первого периода команда КХЛ проигрывала со счётом 6:2, но уже во втором периоде сделала его равным — 7:7. Итоговый счёт матча — 8:8.