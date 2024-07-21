Бучневич рассказал о продлении контракта с «Сент-Луисом» и предстоящей смене амплуа

Российский хоккеист, играющий в «Сент-Луис Блюз», Павел Бучневич рассказал, как происходил процесс переподписания контракта с клубом и почему ему придётся сменить амплуа.

«В конце года менеджер и тренер сказали, что хотят поговорить о новом контракте. Я просто ждал, когда позвонят. Когда у пацанов были преддрафтовые тесты, агенты и менеджер хорошо поговорили. Спросили, готов ли я играть в центре, если понадобится. Такая идея, что, возможно, придётся поменять амплуа на какое-то время, пока другие не готовы. Если понравится, буду играть в центре.

Поговорили перед драфтом, предложили контракт на пять лет, про сумму не разговаривали. Я хотел шесть, больше нет, так как неизвестно, что будет», — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, контракт с «Сент-Луисом» Бучневич уже подписал в начале июля на шесть лет, на общую сумму $ 48 млн, каждый сезон сумма будет разной. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка.