Разин выступит на прощальном матче Мозякина в качестве хоккеиста

Тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что согласился выступить в качестве игрока на прощальном матче Сергея Мозякина.

«Не хочется ли выйти на лёд? Конечно, потихоньку начинаю забывать, что значит быть хоккеистом, хотя мы очень часто играем с тренерами и ребятами. Но это игра другого уровня. Сергей Валерьевич [Мозякин] попросил меня выступить в роли хоккеиста, и я с радостью согласился. Постараюсь показать максимальные скорости, что будут мне доступны (смеётся). Да, через неделю приходите, будет интересно и захватывающе. Вы увидите много звёзд, надеюсь, и голов с положительными эмоциями», — сказал Разин в видео в телеграм-канале «Металлурга».

Напомним, 43-летний Сергей Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Прощальный матч Сергея Мозякина состоится 27 июля на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Ранее стало известно, что билеты на мероприятие перекупщики продают за 100 тысяч рублей.