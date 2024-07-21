Андрей Разин оценил игру Ильи Набокова на «Матче года»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру вратаря магнитогорской команды Ильи Набокова в «Матче года» (8:8), в котором встречались игроки КХЛ и НХЛ.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5) 1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5) 1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5) 1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5) 1:4 Малкин – 06:17 1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5) 1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5) 2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5) 3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5) 4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5) 4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5) 5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5) 6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5) 7:7 Порядин – 38:44 7:8 Бучневич – 43:18 8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)
«Оценка игре Набокова? Ключевой момент, когда Набоков вытащил — выходили «один в ноль» с добиваниями, а мы тут же забили гол в обратку. Для зрителей этот момент был эпичным», — сказал Разин в видео в телеграм-канале «Металлурга».
Напомним, 21-летний Илья Набоков стал одним из самых молодых хоккеистов-обладателей Кубка Гагарина. Для голкипера плей-офф минувшего сезона был первым в карьере, по итогу он стал MVP турнира. За этот сезон он отразил 93% бросков по воротам.
На прошедшем драфте НХЛ Набоков был выбран «Колорадо» во втором раунде под общим 38-м номером.
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