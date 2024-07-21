Андрей Разин оценил игру Ильи Набокова на «Матче года»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру вратаря магнитогорской команды Ильи Набокова в «Матче года» (8:8), в котором встречались игроки КХЛ и НХЛ.

«Оценка игре Набокова? Ключевой момент, когда Набоков вытащил — выходили «один в ноль» с добиваниями, а мы тут же забили гол в обратку. Для зрителей этот момент был эпичным», — сказал Разин в видео в телеграм-канале «Металлурга».

Напомним, 21-летний Илья Набоков стал одним из самых молодых хоккеистов-обладателей Кубка Гагарина. Для голкипера плей-офф минувшего сезона был первым в карьере, по итогу он стал MVP турнира. За этот сезон он отразил 93% бросков по воротам.

На прошедшем драфте НХЛ Набоков был выбран «Колорадо» во втором раунде под общим 38-м номером.