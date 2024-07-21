«Он обиделся». Бучневич — о споре с Торопченко на $ 3 тыс.

Российский хоккеист, игрок «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал о споре на $ 3 тыс. с нападающим Алексеем Торопченко, который собирался набрать 25 очков за сезон.

«Это было до сезона, мы сидели, командный ужин, мы разговариваем с Такером, он мне говорит: «Сколько денег мне дашь, если я наберу 10 очков?» Да, защитник… Я говорю: «Ну дам тебе денег, если наберёшь...» Он мало играл, не набрал… А Торопченко услышал, подумал, началась распродажа. Я ничего не говорю ему, а он приходит, руку тянет и говорит, давай спорить, 25 очков. Я согласился. На что спорим? Три тысячи долларов. Мне что, заднюю дать, говорю, давай на три тысячи долларов. А если нет, ты мне покупаешь золотые стейки из ресторана Нусрета. Он ответил, что хорошо.

Мы едем в такси домой, звоню Барбашёву и рассказываю историю. Барбаш говорит Торопченко: «Ты что, заболел, в себя поверил?» Торопченко обиделся, сказал, что друзья в него не верят», — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, в прошедшем сезоне Торопченко в составе «Сент-Луис» набрал 21 (14+7) очко в 82 матчах.