«Жду появления Кубка Гагарина в Омске». Дмитрий Сычёв — о предстоящем сезоне КХЛ

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что хотел бы видеть Кубок Гагарина в Омске, потому что болеет за «Авангард».

«Жду того же, что и все болельщики «Авангарда» — появление Кубка Гагарина в Омске! Ждём побед и трофеев у себя в городе. С нетерпением ждём начала сезона КХЛ, чтобы поддерживать команду. Будет интересно посмотреть на новичков», — приводит слова Сычёва Legalbet.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил своё выступление на этапе 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии петербургскому СКА (3-4). Омский клуб лишь однажды в истории завоёвывал трофей в 2021 году вместе с Ильёй Ковальчуком в составе.

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