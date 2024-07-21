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«Интересно посмотреть его игру в КХЛ». Сычёв — о возвращении Кузнецова

«Интересно посмотреть его игру в КХЛ». Сычёв — о возвращении Кузнецова
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Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал, что ждёт возвращения российских хоккеистов из НХЛ, в том числе и нападающего Евгения Кузнецова.

«Конечно, ждём возвращение наших ребят из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Интересно посмотреть на игру Кузнецова в КХЛ. Хотел бы я увидеть его в Омске? Это уже риторический вопрос. Мне кажется, он может оказаться только в одной команде», — приводит слова Сычёва legalbet.

Напомним, российский хоккеист Евгений Кузнецов, воспитанник челябинского хоккея, вернётся в КХЛ в следующем сезоне, это подтвердил его агент Шуми Бабаев. Он расторг контракт с клубом «Каролина Харрикейнз».

Напомним, ранее Сычёв поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2024/2025, заявив, что хотел бы видеть Кубок Гагарина в Омске.

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