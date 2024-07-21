Павел Бучневич высказался о своей схожести с теннисистом Даниилом Медведевым

Российский хоккеист Павел Бучневич, выступающий за «Сент-Луис Блюз», рассказал, что его часто сравнивают с теннисистом Даниилом Медведевым, потому что они оба злятся и бубнят, если что-то не получается во время матчей.

«Троллят ли меня парни из-за сравнений с теннисистом Медведевым? Первым был Наместников. Мы ходили на US Open в Нью-Йорке, и он сказал, что там играет мой братишка (улыбается). Я тоже чуть-чуть вижу, у него, как и у меня, немного залысины появляются (показывает на лоб. — Прим. «Чемпионата»). И если сбоку смотреть на его мимику, чем-то похож я на него. Тоже злится, бубнит. Я на его матчи пару раз ходил, хороший теннисист», — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, Медведев — один из лучших российских теннисистов, сейчас является пятой ракеткой мира. Он выступит на летних Олимпийских играх в Париже.