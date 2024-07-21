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Ротенберг — о «Матче года»: мы ещё раз показали всему миру, как силён российский хоккей

Ротенберг — о «Матче года»: мы ещё раз показали всему миру, как силён российский хоккей
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от «Матча года», где выступили звёзды российского и мирового хоккея, заявив, что именно в России самые талантливые игроки и тренеры.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

«16 голов, красивая игра, бескомпромиссная борьба, боевая ничья, полные трибуны и море эмоций! «Матч года» удался на славу, а самое главное — что наша хоккейная семья сделала большое доброе дело, вместе мы помогли детям.

Мы ещё раз показали всему миру, как силён российский хоккей, как много в нём настоящих талантов, которые одним движением способны творить шедевральные голы и передачи, зажигать трибуны.

Хочу сказать огромное спасибо за приглашение! Мы ещё раз вернулись во времена победных чемпионатов мира и золотой Олимпиады в Пхёнчхане. Верю, что наш хоккей ждёт отличное будущее, ведь в России самые талантливые и мужественные игроки, а наши тренеры способны впитывать самый передовой опыт и встраивать его в наш уникальный хоккейный код. Всем спасибо за игру! Россия, вперёд!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

«Матч года» прошёл 20 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершился со счётом 8:8.

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