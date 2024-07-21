Ротенберг — о «Матче года»: мы ещё раз показали всему миру, как силён российский хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от «Матча года», где выступили звёзды российского и мирового хоккея, заявив, что именно в России самые талантливые игроки и тренеры.
«16 голов, красивая игра, бескомпромиссная борьба, боевая ничья, полные трибуны и море эмоций! «Матч года» удался на славу, а самое главное — что наша хоккейная семья сделала большое доброе дело, вместе мы помогли детям.
Мы ещё раз показали всему миру, как силён российский хоккей, как много в нём настоящих талантов, которые одним движением способны творить шедевральные голы и передачи, зажигать трибуны.
Хочу сказать огромное спасибо за приглашение! Мы ещё раз вернулись во времена победных чемпионатов мира и золотой Олимпиады в Пхёнчхане. Верю, что наш хоккей ждёт отличное будущее, ведь в России самые талантливые и мужественные игроки, а наши тренеры способны впитывать самый передовой опыт и встраивать его в наш уникальный хоккейный код. Всем спасибо за игру! Россия, вперёд!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.
«Матч года» прошёл 20 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершился со счётом 8:8.
- 21 июля 2024
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