Бучневич назвал самых сильных вратарей в НХЛ

Российский хоккеист, игрок «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич назвал имена сильных вратарей в НХЛ, которые не теряют бдительности во время игры.

«Есть Василевский, он огромный, и ты выезжаешь, не знаешь, куда бросать прямым броском, потому что он настолько большой и хорошо двигается. Долгое время не мог ему забить, а потом бросил, рикошет и гол. Потом дома так бросил, рикошет от клюшки и гол. Я проехал мимо него, а Андрей говорит: «Я ловил, в клюшку нашему попало, я не видел». Потом увидел на повторе, повезло.

Таким вратарям тяжело забить. Шестёркин, Василевский, Сорокин сейчас в топе, много сейчас хороших вратарей», — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

Отметим, что у всех троих вратарей, названных Бучневичем, процент отражённых бросков не менее 90 за последний сезон в своих клубах НХЛ.