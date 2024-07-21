«Сразу видно, что уровень мастеров очень высокий». Панин — об игроках «Матча года»

Российский хоккеист, игрок «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что почувствовал величие «Матча года», потому что встретился на льду с настоящими мастерами. Спортсмен сыграл за команду звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ (8:8).

— Григорий, удалось ли почувствовать величие, масштаб «Матча года»?

— Конечно. Вы видели, сколько здесь звёзд, сколько мастеров высокого класса сыграло? И ребята, которые в КХЛ играют, и тем более ребята, которые в НХЛ. Можно посмотреть первый период, они нас забивали. Сразу видно, что уровень мастерства очень высокий. Это в первую очередь праздник и благотворительность для нуждающихся», — рассказал Панин в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Напомним, «Матч года» прошёл 20 июля в Москве на «ЦСКА-Арене». В нём встретились звёзды мирового и российского хоккея. Матч завершился со счётом 8:8, а вырученные с него 10 млн рублей отправятся в фонды помощи.