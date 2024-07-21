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«Сразу видно, что уровень мастеров очень высокий». Панин — об игроках «Матча года»

«Сразу видно, что уровень мастеров очень высокий». Панин — об игроках «Матча года»
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Российский хоккеист, игрок «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что почувствовал величие «Матча года», потому что встретился на льду с настоящими мастерами. Спортсмен сыграл за команду звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ (8:8).

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

— Григорий, удалось ли почувствовать величие, масштаб «Матча года»?
— Конечно. Вы видели, сколько здесь звёзд, сколько мастеров высокого класса сыграло? И ребята, которые в КХЛ играют, и тем более ребята, которые в НХЛ. Можно посмотреть первый период, они нас забивали. Сразу видно, что уровень мастерства очень высокий. Это в первую очередь праздник и благотворительность для нуждающихся», — рассказал Панин в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Напомним, «Матч года» прошёл 20 июля в Москве на «ЦСКА-Арене». В нём встретились звёзды мирового и российского хоккея. Матч завершился со счётом 8:8, а вырученные с него 10 млн рублей отправятся в фонды помощи.

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