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Сушинский — о «Матче года»: посмотрел бы в России на Макдэвида и Маккиннона

Сушинский — о «Матче года»: посмотрел бы в России на Макдэвида и Маккиннона
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Бывший российский хоккеист, чемпион мира Максим Сушинский рассказал, что был бы рад видеть звёзд мирового хоккея на матче в России, и назвал нескольких из них.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

«Я бы с удовольствием пришёл на матч с участием иностранных звёзд. Это совершенно классная идея. Кого бы хотел увидеть? Здесь любых звёзд было бы интересно лицезреть. Того же Макдэвида, Маккиннона… Можно долго перечислять», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Прошедший «Матч года», где встретились звёзды мирового и российского хоккея, завершился со счётом 8:8. Панарин и Овечкин сказали, что рассмотрят идею того, чтобы пригласить на матч в России известных иностранных хоккеистов. Собранные во время матча 10 млн рублей будут отправлены на благотворительность.

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