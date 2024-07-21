Сушинский — о «Матче года»: посмотрел бы в России на Макдэвида и Маккиннона

Бывший российский хоккеист, чемпион мира Максим Сушинский рассказал, что был бы рад видеть звёзд мирового хоккея на матче в России, и назвал нескольких из них.

«Я бы с удовольствием пришёл на матч с участием иностранных звёзд. Это совершенно классная идея. Кого бы хотел увидеть? Здесь любых звёзд было бы интересно лицезреть. Того же Макдэвида, Маккиннона… Можно долго перечислять», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Прошедший «Матч года», где встретились звёзды мирового и российского хоккея, завершился со счётом 8:8. Панарин и Овечкин сказали, что рассмотрят идею того, чтобы пригласить на матч в России известных иностранных хоккеистов. Собранные во время матча 10 млн рублей будут отправлены на благотворительность.