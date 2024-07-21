«Я бы предпочёл Перрона». Журналист — о значимости Тарасенко в «Детройте»

Североамериканский журналист Эрик Духачек в своей статье на The Athletic сравнил значимость Дэвида Перрона и Владимира Тарасенко в «Детройт Ред Уингз».

«Ожидается, что любое улучшение, которое произойдёт в следующем году, произойдёт изнутри. Владимир Тарасенко фактически заменил Дэвида Перрона в платёжной ведомости. Я бы предпочёл Перрона», — написал Духачек в статье.

Напомним, Владимир Тарасенко 3 июля подписал двухлетний контракт с «Детройт Ред Уингз» на сумму $ 9,5 млн. Его среднегодовая зарплата составит $ 4,75 млн. Перрон, отыгравший за «Детройт» последние два сезона, 1 июля 2024 года в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «Оттавой Сенаторз» на сумму $ 8 млн.

За минувший сезон в составе «Детройта» Перрон набрал 47 очков в 76 матчах, забросив 17 шайб, отдав 30 голевых передач. Тарасенко в прошедшем сезоне выступал за «Флориду», в составе которой провёл 19 матчей и набрал в них 14 (6+8) очков. Вместе с «Пантерз» россиянин выиграл свой второй Кубок Стэнли в карьере.