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Панин рассказал, почему переживал перед началом «Матча года»

Панин рассказал, почему переживал перед началом «Матча года»
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Российский хоккеист, игрок «Салавата Юлаева» Григорий Панин признался, что переживал перед началом «Матча года» (8:8). Спортсмен в первый раз играл против мастеров из НХЛ и не хотел пропущенных шайб своей команды, несмотря на статус встречи.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

— У вас было волнение? Поначалу казалось, что руки немного дрожат, несмотря на то что матч благотворительный.
— Да-да. Ну, конечно, я первый раз играю с ребятами, поэтому небольшое волнение присутствовало, потом немножко адаптировался и уже был в своей тарелке.

— Завирусилось видео, где вы выбили шайбу в падении у Малкина. Было ли желание в каких-то эпизодах бороться до конца, несмотря на стиль матча?
— У нас есть определённые правила, но не хочется пропускать, поэтому это элемент обороны, а обороняться я люблю и умею, поэтому так получилось, так удачно получилось, — сказал Панин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Напомним, Панин сыграл в составе сборной звёзд КХЛ, ему не удалось набрать очки в матче.

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