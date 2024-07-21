Панин рассказал, почему переживал перед началом «Матча года»

Российский хоккеист, игрок «Салавата Юлаева» Григорий Панин признался, что переживал перед началом «Матча года» (8:8). Спортсмен в первый раз играл против мастеров из НХЛ и не хотел пропущенных шайб своей команды, несмотря на статус встречи.

— У вас было волнение? Поначалу казалось, что руки немного дрожат, несмотря на то что матч благотворительный.

— Да-да. Ну, конечно, я первый раз играю с ребятами, поэтому небольшое волнение присутствовало, потом немножко адаптировался и уже был в своей тарелке.

— Завирусилось видео, где вы выбили шайбу в падении у Малкина. Было ли желание в каких-то эпизодах бороться до конца, несмотря на стиль матча?

— У нас есть определённые правила, но не хочется пропускать, поэтому это элемент обороны, а обороняться я люблю и умею, поэтому так получилось, так удачно получилось, — сказал Панин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Напомним, Панин сыграл в составе сборной звёзд КХЛ, ему не удалось набрать очки в матче.