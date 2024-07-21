БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хотел бы сыграть перед родными и друзьями». Бучневич — о планах по истечении контракта

«Хотел бы сыграть перед родными и друзьями». Бучневич — о планах по истечении контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хоккеист, игрок «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич предположил, где может сыграть после истечения контракта.

— Ты говорил, что хочешь ещё раз сыграть за «Северсталь», когда истечёт контракт и тебе будет лет 36.
— Всегда говорил, что хотел бы сыграть перед родными и друзьями. Скажут, что, мол, он пошёл в СКА? В 36, наверное, уже на костылях буду ходить (смеётся). Если мне сейчас говорят, что ковыляю, что будет в 36, — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

В минувшем сезоне Бучневич провёл 80 матчей и набрал суммарно 63 очка, забросив 27 шайб, отдав 36 голевых передач. «Сент-Луис» завершил своё выступление после окончания регулярного сезона НХЛ, поскольку остался в шаге от зоны плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.

29-летний Бучневич — уроженец Череповца. За «Северсталь» нападающий играл с 2012 по 2015 год.

Материалы по теме
«Он обиделся». Бучневич — о споре с Торопченко на $ 3 тыс.
Павел Бучневич высказался о своей схожести с теннисистом Даниилом Медведевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android