«Хотел бы сыграть перед родными и друзьями». Бучневич — о планах по истечении контракта

Российский хоккеист, игрок «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич предположил, где может сыграть после истечения контракта.

— Ты говорил, что хочешь ещё раз сыграть за «Северсталь», когда истечёт контракт и тебе будет лет 36.

— Всегда говорил, что хотел бы сыграть перед родными и друзьями. Скажут, что, мол, он пошёл в СКА? В 36, наверное, уже на костылях буду ходить (смеётся). Если мне сейчас говорят, что ковыляю, что будет в 36, — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

В минувшем сезоне Бучневич провёл 80 матчей и набрал суммарно 63 очка, забросив 27 шайб, отдав 36 голевых передач. «Сент-Луис» завершил своё выступление после окончания регулярного сезона НХЛ, поскольку остался в шаге от зоны плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.

29-летний Бучневич — уроженец Череповца. За «Северсталь» нападающий играл с 2012 по 2015 год.