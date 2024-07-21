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Павел Бучневич прокомментировал своё достижение по голам в ворота всех команд НХЛ

Павел Бучневич прокомментировал своё достижение по голам в ворота всех команд НХЛ
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Российскому хоккеисту Павлу Бучневичу в прошлом сезоне удалось забросить в ворота всех команд Национальной хоккейной лиги. Последней из них стал «Лос-Анджелес Кингз».

«В Лос-Анджелес у меня были поездки, не получалось с ними играть. Бывало, побеждаем 7:3, а у меня «-3» или «0». Какая-то такая ситуация была, тренер статистику смотрит: «Как так?», а я не знаю, как так. Потом они («Лос-Анджелес Кингз». — Прим. «Чемпионата») последней командой были, вот им и забил. Теперь вот «Юта» новая, не знаю, «Аризона» считается, ей тоже забивал», — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

Ранее Бучневич говорил, что главной его целью остаётся Кубок Стэнли, который так и не удалось завоевать, несмотря на то что хоккеист играет в Национальной хоккейной лиге с сезона-2016/2017.

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