БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Бучневич рассказал о главной цели в карьере

Павел Бучневич рассказал о главной цели в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хоккеист Павел Бучневич, нападающий «Сент-Луис Блюз», заявил, что главная цель его карьеры — выиграть Кубок Стэнли.

«Конечно, хочется выиграть Кубок [Cтэнли]. Сезон сезоном, но всё интересное происходит в плей-офф», — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, в минувшем сезоне НХЛ «Сент-Луис» завершил выступление, так и не попав в плей-офф. Команда осталась в шаге от зоны плей-офф, расположившись на девятом месте в таблице Восточной конференции. Предыдущие два сезона, когда Бучневич уже был в составе команды, им не удавалось забраться выше 1/2 финала конференций. Последний раз команда завоевала Кубок Стэнли в 2019 году.

До этого Бучневич провёл пять сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», но и вместе с этой командой завоевать Кубок Стэнли ему не удалось. Последний раз «Рейнджерс» становились обладателем Кубка в 1994 году.

Материалы по теме
«Хотел бы сыграть перед родными и друзьями». Бучневич — о планах по истечении контракта
«Сент-Луис» получил двух нападающих в результате обмена с «Далласом» и «Оттавой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android