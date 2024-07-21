«Я так много раз делал». Бучневич — о пасах головой во время матчей

Российский хоккеист, нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич заявил, что периодически отдаёт пас головой, потому что этого никто из соперников не ожидает.

«Пас головой? Я так много раз делал, в той же юниорке. Если есть момент, почему нет? Никто же этого не ждёт, думают, будешь ловить в руку, раза три-четыре в сезоне точно выходит такая фигня, пытаюсь скинуть. А так вытянешь [руку], тебя ударят, будет больно, и ничего больше», — сказал Бучневич в выпуске подкаста YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, в минувшем сезоне Бучневич набрал 63 очка в 80 матчах. Он забросил 27 шайб и смог отдать 36 голевых передач, однако «Сент-Луис» всё же остался в шаге от плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.