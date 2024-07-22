«Надеюсь, это станет традицией». Яшкин — о «Матче года»

Российский хоккеист, игрок казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выразил надежду на то, что такое мероприятие, как благотворительный «Матч года», станет традицией в будущем.

«Всем спасибо за прекрасное мероприятие. Рад был всех видеть и надеюсь, это станет традицией», — написал Яшкин в телеграм-канале.

Хоккеист сыграл за сборную команду звёзд КХЛ, но не смог набрать очков. Встреча завершилась со счётом 8:8, хотя после первого периода сборная КХЛ значительно проигрывала по счёту — 2:6.

Вырученные с мероприятия 10 млн рублей будут отправлены в благотворительные фонды помощи. Ранее один из организаторов матча и хоккеист Михаил Сергачёв также выразил надежду на то, что этот «Матч года» не будет последним.