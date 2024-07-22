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«Надеюсь, это станет традицией». Яшкин — о «Матче года»

«Надеюсь, это станет традицией». Яшкин — о «Матче года»
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Российский хоккеист, игрок казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин выразил надежду на то, что такое мероприятие, как благотворительный «Матч года», станет традицией в будущем.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

«Всем спасибо за прекрасное мероприятие. Рад был всех видеть и надеюсь, это станет традицией», — написал Яшкин в телеграм-канале.

Хоккеист сыграл за сборную команду звёзд КХЛ, но не смог набрать очков. Встреча завершилась со счётом 8:8, хотя после первого периода сборная КХЛ значительно проигрывала по счёту — 2:6.

Вырученные с мероприятия 10 млн рублей будут отправлены в благотворительные фонды помощи. Ранее один из организаторов матча и хоккеист Михаил Сергачёв также выразил надежду на то, что этот «Матч года» не будет последним.

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