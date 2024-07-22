Чинахов рассказал, как образовалась русская тройка «Коламбуса» в минувшем сезоне

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов ответил на вопрос, за счёт чего в минувшем сезоне НХЛ появилась русская тройка «жакетов» с участием его, а также Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова.

«Просто дали нам играть. И всё. Повторюсь, нам доверял тренерский штаб. И у нас получилось. Во всяком случае статистика неплохая. Дай бог, чтобы в будущем так получалось, если снова соберёмся в таком сочетании.

Конечно, наличие Кирилла и Димы в одной тройке влияет. Ты можешь общаться по-русски с партнёрами по звену. И это намного комфортней как на льду, так и вне льда. Поэтому у нас было всё отлично», — сказал Чинахов в интервью «Известиям».

В сезоне-2023/2024 23-летний Чинахов сыграл в 53 матчах за «Блю Джекетс», в которых набрал 29 (16+13) очков.

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