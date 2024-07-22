БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сумасшествие». Атанасов назвал игрока НХЛ, впечатлившего его больше всех на «Матче года»

«Сумасшествие». Атанасов назвал игрока НХЛ, впечатлившего его больше всех на «Матче года»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов ответил на вопрос, какой хоккеист команды российских звёзд НХЛ вечатлил его больше всех на прошедшем 20 июля в Москве «Матче года».

«Думаю, Панарин. Почему он? Его броски — это вообще сумасшествие какое-то. Хочется хоть раз бросить так, как он обычно бросает», — сказал Атанасов в интервью «Российской газете».

Напомним, сам матч, в котором встречались российские звёзды КХЛ с российскими звёздами НХЛ, завершился вничью — 8:8. При этом звёзды КХЛ, за которых выступал Атанасов, по ходу игры осуществили камбэк с 1:6. Игра проходила на «ЦСКА Арене».

Отметим, что основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

Материалы по теме
«Тесть будет ругать». Панарин — о нереализованном буллите на «Матче года»

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android