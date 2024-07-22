«Сумасшествие». Атанасов назвал игрока НХЛ, впечатлившего его больше всех на «Матче года»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов ответил на вопрос, какой хоккеист команды российских звёзд НХЛ вечатлил его больше всех на прошедшем 20 июля в Москве «Матче года».

«Думаю, Панарин. Почему он? Его броски — это вообще сумасшествие какое-то. Хочется хоть раз бросить так, как он обычно бросает», — сказал Атанасов в интервью «Российской газете».

Напомним, сам матч, в котором встречались российские звёзды КХЛ с российскими звёздами НХЛ, завершился вничью — 8:8. При этом звёзды КХЛ, за которых выступал Атанасов, по ходу игры осуществили камбэк с 1:6. Игра проходила на «ЦСКА Арене».

Отметим, что основную часть денежных средств, которая выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: