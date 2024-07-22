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«Даллас» станет самой путешествующей командой НХЛ сезона-2024/2025, «Флорида» — вторая

«Даллас» станет самой путешествующей командой НХЛ сезона-2024/2025, «Флорида» — вторая
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Известный аналитик из Торонто Томас Нестико опубликовал пост в социальных сетях, в котором привёл статистику передвижений всех клубов НХЛ предстоящего сезона согласно их календарю в регулярном чемпионате.

Так, согласно подсчётам Нестико, самой путешествующей командой сезона-2024/2025 станет «Даллас Старз», который с октября по апрель суммарно преодолеет дистанцию в 56 700 миль (91 249 км). Второе место в данном списке занимает «Флорида Пантерз» — 51 100 миль (82 237 км). Тройку самых странствующих замыкает «Анахайм Дакс» — 51 000 миль (82 076 км).

Меньше всего, согласно приведённой статистике, проведёт в дороге «Питтсбург Пингвинз» — 31 700 миль (51 016 км). «Вашингтон Кэпиталз» попал в топ-6 наименее путешествующих — 27-е место и 35 600 миль (57 292 км).

Сезон НХЛ — 2024/2025 начинается 4 октября.

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